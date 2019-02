Magazine Luiza tem prejuízo de R$ 19,1 mi no 3º trimestre

São Paulo – A companhia de varejo Magazine Luiza reportou prejuízo líquido de R$ 19,1 milhões no terceiro trimestre de 2015.

O resultado se compara a um lucro de R$ 42,1 milhões apurado no mesmo período do ano passado. Em nove meses do ano, o prejuízo chega a R$ 13,2 milhões ante um lucro de R$ 89,3 milhões no mesmo período do ano passado.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) do Magazine Luiza entre julho e setembro foi de R$ 110,4 milhões, retração de 37,3% na comparação anual.

Entre janeiro e setembro, o resultado acumula R$ 364,4 milhões, queda de 15,2% ante o ano anterior.

A receita líquida da varejista no terceiro trimestre atingiu R$ 2,082 bilhões, queda de 12,9%. No acumulado do ano até setembro, a receita é R$ 6,442 bilhões, redução de 8%.