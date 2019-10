Mais um bom trimestre: lucro do Magalu sobe 12% e e-commerce cresce

São Paulo — Parece não haver tempo ruim na varejista Magazine Luiza. Como nos trimestres anteriores, a empresa divulgou na noite desta terça-feira 29 resultados positivos para o terceiro trimestre.

O destaque ficou novamente para a alta nas vendas online. O comércio eletrônico teve crescimento de 96%, com 3,3 bilhões de reais em vendas. O online representou no período 48% das vendas totais, ante 42% no segundo trimestre e 36% há um ano.

O faturamento foi de 4,9 bilhões de reais, alta de 32% na comparação com o terceiro trimestre do ano passado. Incluindo o marketplace (as vendas de lojistas parceiros no site do Magalu), as vendas foram de 6,8 bilhões de reais, alta de 47%.

Ter metade das vendas no online é considerado um diferencial do Magalu, que vende pela internet muito mais que a concorrente Via Varejo, cujas vendas online representaram 23% no segundo trimestre (a empresa, que voltou a ser controlada por Michael Klein, ainda não divulgou resultados deste temporada).

No período entre julho e setembro, o Magalu teve lucro de 235,1 milhões de reais, alta de 96,7% ante o ano passado. O lucro ajustado de 136,3 milhões de reais, alta de 12,7% sobre um ano antes. O lucro ajustado é uma melhor base de comparação com 2018, pois está adaptado para obedecer a novas normas internacionais de balanços financeiros (o chamado IFRS 16), que passou a vigorar em janeiro deste ano.

O lucro antes de impostos, juros, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) ajustado foi de 300,7 milhões de reais, aumento de 7% ano a ano. O Ebitda sem os ajustes foi de 501,2 milhões de reais, alta de 79,7%. A margem Ebitda ajustada foi de 6,2%, ante 7,7% em 2018.

Enquanto isso, o marketplace apresentou outro bom trimestre. A principal notícia do segundo trimestre da companhia havia sido o faturamento acumulado de 1 bilhão de reais do marketplace, dois anos após o lançamento da plataforma — ante dez anos para atingir o mesmo valor com vendas próprias online. Desta vez, em apenas um trimestre, o marketplace respondeu por 853,7 bilhões de reais, alta de 300% ante o mesmo período de 2018 e respondendo por quase um terço das vendas online.

Para atrair mais lojistas parceiros, o Magalu lançou em setembro uma ação com frete grátis para parte das vendas no marketplace e vai permitir que produtos dos parceiros sejam retirados em suas lojas físicas. A iniciativa começou a funcionar em outubro, de modo que não impactou os resultados divulgados hoje, mas prova como o marketplace deve continuar sendo um dos focos de crescimento da empresa.

As lojas físicas também tiveram alta nas vendas, embora mais modestas. As vendas nas lojas cresceram em 19% (com alta de 9,4% em vendas nas mesmas lojas). Seguindo resultado apresentado no trimestre passado, as vendas nas lojas físicas crescem, mas em ritmo muito menor do que nos anos anteriores — no terceiro trimestre de 2018, as vendas em lojas físicas haviam subido 24%.

O crescimento baixo das unidades físicas vem mesmo com as novas lojas abertas pela empresa. O Magalu abriu neste ano lojas em mercados onde não tinha participação, como o Pará, e fechou setembro com 1.039 lojas pelo Brasil, mais de 100 unidades a mais na comparação com 2018. As lojas físicas vêm sendo usadas pela empresa sobretudo para fortalecer sua estratégia multicanal, com programas como o “Retira Loja”, para que produtos comprados online possam ser retirados pelos clientes nas lojas físicas.