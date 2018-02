Magazine Luiza registra lucro de R$ 165,6 mi, alta de 259,5%

São Paulo – O Magazine Luiza apurou lucro líquido de R$ 165,6 milhões no quarto trimestre de 2017, montante 3,5 vezes maior que o apurado em igual período do ano anterior, o que representa um crescimento de 259,5%. No ano de 2017, o lucro da varejista atingiu R$ 389 milhões, mais de quatro vezes o lucro de 2016, que foi de R$ 86 milhões.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) do Magazine Luiza cresceu 37,8% na comparação anual e chegou a R$ 312,7 milhões nos meses de outubro a dezembro de 2017. Nos doze meses, o Ebitda acumulado foi de R$ 1,030 bilhão, crescimento de 44,3%.

O Magazine Luiza teve receita de R$ 3,621 bilhões nos três meses finais de 2017, elevação de 27,6% ante igual período do ano anterior. Em doze meses, a receita chegou a R$ 11,984 bilhões, alta de 26% ante 2016.