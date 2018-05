Magazine Luiza: lucro líquido soma R$ 147,5 mi no 1º tri, alta de 151,8%

São Paulo – O Magazine Luiza reportou lucro líquido de R$ 147,5 milhões no primeiro trimestre de 2018, resultado 151,8% maior que o do mesmo trimestre do ano anterior. No mesmo trimestre do ano passado, o lucro havia sido de R$ 58,6 milhões.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) da varejista de eletroeletrônicos foi 29,6% maior na comparação anual. A companhia registrou Ebitda de R$ 300,5 milhões entre janeiro e março deste ano, com margem Ebitda de 8,3%, constante ante o ano passado.

A receita líquida do Magazine Luiza nos três primeiros meses de 2018 atingiu R$ 3,613 bilhões, expansão de 28,7% ante igual período de 2017.