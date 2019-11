Magazine Luiza firma parceria para venda de celulares na Marisa

São Paulo — O Magazine Luiza e a Marisa Lojas firmaram Memorando de Entendimentos para um projeto de ‘store in store’, por meio do qual o Magazine Luiza será responsável pela categoria de tecnologia em mais de 300 lojas da Marisa, conforme comunicados de ambas as varejistas nesta quinta-feira.

“Um dos objetivos do Magalu será fomentar as vendas de produtos como smartphones e acessórios; serviços digitais, como Magalu Conecta, Maga Mais e cartões de conteúdo; além de seguros como garantia estendida e proteção contra roubo e furto ou quebra acidental”, disse o Magazine Luiza.

Já a Lojas Marisa afirmou que, nesse modelo de negócios, um dos objetivos da empresa será de melhorar o mix de produtos, assim como alavancar o fluxo de clientes em loja.

O Magazine Luiza será responsável pela estratégia comercial, disponibilidade de produtos, faturamento, financiamento, logística, contratação e gestão dos colaboradores.

Também a opção ‘Retira Loja’, modalidade que possibilita a retirada de produtos comprados no e-commerce diretamente nas lojas físicas do Magazine Luiza, estará disponível nas lojas da Marisa, incluindo regiões como Rio de Janeiro e Brasília, onde o Magazine Luiza ainda não tem presença física.