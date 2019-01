Magazine Luiza faz parceria com app 99 Táxis

São Paulo – O Magazine Luiza firmou uma parceria com o aplicativo de transporte privado 99. Conforme anunciou em teleconferência com analistas e investidores há pouco, o presidente da rede varejista, Frederico Trajano, a parceria vai dar um cupom de R$ 20 para os consumidores se deslocarem a lojas do Magazine Luiza para retirar produtos.

O executivo destacou o crescimento das vendas na modalidade Retira Loja, que é a venda feita pelo e-commerce, mas com o produto sendo retirado pelo consumidor num ponto de venda físico. Com a novidade do acordo com a 99, o objetivo é atrair consumidores para a facilidade, fazendo com que os clientes não gastem com o transporte para retirar os produtos, afirmou Trajano.