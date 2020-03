Magazine Luiza e Carrefour encerram parceria na venda de eletrônicos

O Magazine Luiza e o Carrefour Brasil anunciaram nesta terça-feira que o laboratório no departamento de eletroeletrônicos que as companhias tinham em conjunto em duas lojas de hipermercado será encerrado no final deste mês, após nove meses de teste.

“As duas companhias não chegaram a um modelo de negócio que atendesse às necessidades de ambas e que possibilitasse a sua expansão. Sendo assim, em comum acordo, as companhias decidiram pelo encerramento amigável do laboratório”, afirmaram em comunicados separados ao mercado.

As empresas ponderaram que futuros acordos podem ser construídos entre as partes em modelos diferentes uma vez que o laboratório evidenciou diversas sinergias.

De acordo com o Carrefour Brasil, a descontinuidade do laboratório não gerará impacto na experiência de compra dos clientes do varejista e o departamento de eletroeletrônicos das duas lojas voltará a ser operado pelo Carrefour.