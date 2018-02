Magazine Luiza deve ter mais um balanço com forte crescimento

Em uma semana repleta de balanços, chegou a vez do fenômeno Magazine Luiza publicar seus resultados. Na bolsa, as ações da varejista continuam em patamares recordes. A alta dos últimos 12 meses é de quase 300%. Para analistas o resultado do quarto trimestre deve, mais uma vez, justificar a alta.

“Esperamos que a Magazine Luiza publique outro trimestre robusto, apoiado por sua constante melhoria nas operações, enquanto se concentra em inovação e sinergias entre suas lojas de tijolos e argamassa e sua plataforma de e-commerce”, afirmam os analistas do banco Brasil Plural em relatório.

A expectativa é de que a receita da empresa tenha alta de 16% no último trimestre, para 3,29 bilhões de reais. Já o lucro deve crescer 176,4%, para 128,3 milhões de reais.

Se isso acontecer, o lucro no ano de 2017 será de 351,3 milhões de reais, quatro vezes maior do que os 87 milhões de reais do ano anterior.

Uma notícia do começo da semana pode dificultar um pouco a vida do Magazine Luiza em 2018: a mudança no comando da concorrente Via Varejo.

A partir de abril, a marca dona das Casas Bahia e do Ponto Frio ficará sob o comando de Flavio Dias, um executivo de 41 anos e um dos pioneiros do e-commerce no País.

A inspiração é o Magazine Luiza, que tem em sua liderança o executivo Frederico Trajano, com foco na integração entre online e offline.

Se em 2015 o valor de mercado da Via Varejo era quase cinco vezes o do Magazine, hoje a dona das Casas Bahia vale 10,9 bilhões de reais, ante os 15,16 bilhões de reais do Magazine.

Um concorrente mais agressivo é mais um teste para uma companhia que vem surpreende a cada trimestre. Outro teste será o próprio desempenho recente.

,Em 2017, o Magazine Luiza melhorou tanto os resultados e o desempenho na bolsa por partir de uma base de comparação muito frágil em 2016. Já não é mais assim. A ver como a companhia se sai na comparação com ela mesma.