Luiza Trajano é incluída no “hall da fama” mundial do varejo

São Paulo — A empresária Luiza Helena Trajano, presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza, foi incluída, ontem, no World Retail Hall of Fame, a lista dos mais prestigiadas personalidades do varejo no mundo.

A inclusão de Luiza Trajano aconteceu durante o World Retail Congress, congresso mundial de varejistas em Madri, na Espanha. É o terceiro nome brasileiro na lista, depois de Samuel Klein, fundador das Casas Bahia, e Valentim Diniz, criador da doceria que deu origem ao grupo Pão de Açúcar.

O World Retail Hall of Fame foi criado em 2007, inicialmente com cem nomes. Depois, três ou quatro novos integrantes foram acrescentados a cada ano. Estão na lista personalidades como Giorgio Armani e Luciana Benetton, conhecidos no mundo da moda; Jeff Bezos, fundador da Amazon; e Sam Walton, do Walmart.

Neste ano, além de Luiza Trajano, foram incluídos Richard Liu, fundador da loja online JD.com, e Stefano Pessina, CEO da rede de farmácias Walgreens. O vídeo abaixo (em inglês) apresenta os três novos integrantes da lista.