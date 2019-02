Lucros do Twitter crescem, chegam a US$ 225 mi, mas nº de usuários diminui

O Twitter anunciou nesta quinta-feira que seus lucros no quarto trimestre de 2018 dispararam impulsionados pela publicidade, apesar da queda nos usuários.

A plataforma informou que obteve 225 milhões de dólares de lucros durante os últimos três meses do ano passado, muito mais do que os 91 milhões no mesmo período de 2017, graças a um aumento de 24% em suas receitas, que foram colocadas em 909 milhões.

Tudo isso apesar do fato de a base mensal de usuários ativos do Twitter ter caído para 321 milhões, uma redução de 9 milhões em relação ao ano anterior e de cinco milhões em relação ao trimestre anterior.

A empresa disse que vai parar de usar a contabilidade de usuários mensais e, ao invés disso, usará usuários “monetizáveis” ativos diariamente nos Estados Unidos e no resto do mundo, aqueles que usam o aplicativo e estão expostos à publicidade.

Com essa nova maneira de contabilizar os usuários, o Twitter teria 126 milhões em todo o mundo, 9% a menos em um ano.

Após os resultados, as ações do Twitter em Wall Street fecharam com queda de 9,85%.