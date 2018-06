A Red Hat informou um aumento de 50 por cento no lucro trimestral nesta quinta-feira, uma vez que o distribuidor do sistema operacional Linux adicionou mais assinaturas com suas ofertas baseadas em software.

A empresa reportou um lucro de 113,2 milhões de dólares, ou 0,59 dólar por ação, no primeiro trimestre encerrado em 31 de maio, ante 75,3 milhões dólares, ou 0,41 dólar por ação, um ano antes.

A receita total aumentou 20,2 por cento, para 813,5 milhões de dólares.