Lucro operacional da Mitsubishi salta 36% no tri e supera expectativas

Tóquio – A Mitsubishi Motors divulgou nesta terça-feira alta de 36 por cento no lucro operacional no trimestre, superando as expectativas, conforme as fortes vendas na Ásia ajudaram a montadora japonesa a se recuperar de um escândalo doméstico em 2016.

O lucro operacional da sexta maior fabricante de automóveis do Japão atingiu 28,1 bilhões de ienes (252,65 milhões de dólares) entre abril e junho –seu primeiro trimestre fiscal–, acima dos 20,62 bilhões de ienes apurados um ano antes e da estimativa média de 25,9 bilhões de ienes de quatro analistas ouvidos pela Thomson Reuters I/B/E/S.

O resultado vem no momento em que a Mitsubishi Motors reconquista lentamente os clientes japoneses – onde as vendas cresceram 11 por cento no trimestre -, após a confiança na empresa ter sido abalada em 2016 pela admissão de que superestimou as leituras de milhas em modelos domésticos.

Com a estratégia de três anos apresentada em outubro, a Mitsubishi Motors –membro da aliança automotiva entre a japonesa Nissan Motor e a francesa Renault– planeja elevar as vendas globais em 30 por cento, focando em crescimento no Sudeste Asiático, na China e nos Estados Unidos.

(1 dólar = 111,22 ienes)