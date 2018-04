Lucro operacional da Canon sobe 5,3% no 1º trimestre

A japonesa Canon reportou nesta quarta-feira um aumento de 5,3 por cento no lucro operacional do primeiro trimestre, à medida que a demanda por semicondutores impulsionou as vendas do equipamento para fabricação de chips da companhia.

“A forte demanda por chips de memória está levando nossos clientes a ampliar os investimentos”, disse o vice-presidente financeiro da companhia, Toshizo Tanaka, a repórteres. “Isso levou a um salto de 2,5 vezes nas vendas de nosso equipamento de litografia de semicondutores.”

A companhia, que também fabrica câmeras e impressoras, teve lucro operacional de 77,1 bilhões de ienes (707,14 milhões de dólares) no primeiro trimestre, ante resultado líquido de 73,2 bilhões de ienes um ano atrás.O resultado ficou abaixo da média das projeções de três analistas ouvidos pela Thomson Reuters, de 85,03 bilhões de ienes.

A Canon manteve a estimativa de lucro anual para o ano em 404 bilhões de ienes, ante consenso de 406,36 bilhões de ienes em pesquisa com 18 analistas.

Cortes de custos têm ajudado na recuperação dos negócios de impressoras e copiadoras da Canon, enquanto o crescimento de novos ramos, como câmeras de vigilância, também contribuiu para o aumento do lucro.

Enquanto isso, a companhia ainda se beneficia de forte demanda por equipamentos de fabricação de painéis de OLED produzidos na unidade Canon Tokki.

Mas analistas estão cada vez mais preocupados que os gastos da Samsung Electronics, maior fabricante de painéis pequenos de OLED, com equipamentos possam desacelerar devido às vendas mais lentas de smartphones OLED, incluindo o iPhone X da Apple Inc.

Na semana passada, a Nomura Securities reduziu a projeção do lucro operacional da Canon, dizendo que os gastos de capital em painéis de smartphone OLEDs em 2018 cairão “acentuadamente ante 2017.”

(1 dólar = 109,0300 ienes)