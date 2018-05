Lucro líquido do BMG cresce 6,2 vezes e soma R$ 31,1 milhões no 1º tri

São Paulo – O Banco BMG registrou um lucro líquido de R$ 31,1 milhões no primeiro trimestre deste ano, um crescimento de 6,2 vezes frente ao resultado líquido de igual período do ano passado, que somou R$ 5 milhões (+501,2%).

O resultado bruto da intermediação financeira no primeiro trimestre deste ano subiu 53,5% em relação ao mesmo período de 2017, para R$ 337 milhões, puxado pelo aumento das receitas de operações de crédito e menor despesa de intermediação financeira.

O patrimônio líquido do banco encerrou o primeiro trimestre com um saldo de R$ 2,635 bilhões, expansão de 2,4% ante o dezembro e de 1,4% sobre março do ano passado. O resultado é atribuído ao principalmente ao lucro do período e ao aumento de capital de R$ 38 milhões, com recursos da distribuição de juros sobre capital próprio no quarto trimestre do ano passado.

O Índice de Basileia atingiu 14,1% em 31 de março deste ano, ante 18,7% de um ano antes. A margem financeira líquida foi de 16,0% no primeiro trimestre, ante 9,4% de um ano antes.

A carteira de cartão de crédito consignado atingiu R$ 6,520 bilhões, representando um crescimento de 18,9% nos últimos 12 meses.