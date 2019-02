Lucro líquido da Swiss Re aumenta 62% em 2012

Zurich – A Swiss Re informou nesta quinta-feira um aumento de 62% no lucro líquido do ano cheio de 2012, devido a um forte desempenho em sua unidade de seguros de propriedade e de acidentes, além de ganhos significativos com investimento.

A empresa também disse que está bem posicionada em 2013, apesar da perspectiva desafiadora nas economias desenvolvidas.

O lucro líquido da Swiss Re aumentou para US$ 4,2 bilhões em 2012, em comparação com o lucro líquido de US$ 2,6 bilhões em 2011.

Com o resultado, o Conselho de Administração propôs um aumento no dividendo regular para 3,50 francos suíços por ação e um dividendo adicional especial de 4,00 francos suíços por ação para 2012.

Os ganhos por ação em 2012 chegaram a 11,13 francos suíços ou US$ 11,85, em comparação com os 6,79 francos suíços ou US$ 7,68 em 2011.

Segundo a empresa, os resultados do grupo em 2012 refletem um forte desempenho de operações básicas juntamente com reserva feitas anteriormente e ganhos significativos em investimentos. As informações são da Dow Jones.