Lucro líquido da Smiles tem alta de 18,3% no 2º trimestre

Beth Moreira, do Estadão Conteúdo

Por Beth Moreira, do Estadão Conteúdo

São Paulo – A Smiles, gestora do programa de milhagens da Gol Linhas Aéreas, registrou um lucro líquido de R$ 146,2 milhões no segundo trimestre de 2017, alta de 18,3% frente ao reportado no mesmo período de 2016.

A margem líquida de abril a junho deste ano ficou em 33,1%, recuo de 2,2 ponto porcentual (p.p.) na mesma base de comparação.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) da Smiles no segundo trimestre deste ano totalizou R$ 172,0 milhões, um avanço de 32,6% na base anual.

A margem Ebitda ficou em 38,9%, alta de 1,8 p.p. ante o mesmo intervalo de 2016.

A receita líquida da Smiles, por sua vez, cresceu 26,3% no segundo trimestre de 2017 ante o mesmo intervalo de 2016, chegando a R$ 441,7 milhões.

A Smiles obteve lucro operacional de R$ 168,6 milhões, 31,6% superior ao segundo trimestre de 2016, representando uma margem operacional de 38,2%.

O crescimento do lucro operacional, segundo a empresa, é resultado, principalmente, do crescimento da receita líquida.

O resultado financeiro líquido entre abril e junho desse ano teve queda de 23,1% em relação ao mesmo intervalo do ano passado, principalmente decorrente da variação cambial negativa e da menor da receita financeira em razão da redução da taxa de juros.