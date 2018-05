Lucro líquido da Sabesp cai 13,9% no 1º trimestre

São Paulo – O lucro líquido da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) recuou 13,9 por cento no primeiro trimestre na comparação anual para 580,4 milhões de reais, em meio a uma forte piora do resultado financeiro, informou a empresa nesta sexta-feira.

O resultado financeiro ficou negativo 193,9 milhões de reais nos primeiros três meses do ano, ante resultado positivo de 3,8 milhões de reais no mesmo período do ano anterior. O resultado sofreu um impacto líquido negativo da variação cambial, principalmente sobre a dívida, de 126,7 milhões de reais, disse a empresa.

O resultado operacional, contudo, medido pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado, subiu 3,4 por cento na comparação anual para 1,399 bilhão de reais entre janeiro e março. A margem Ebitda ajustada recuou levemente para 37,8 por cento ante 38 por cento no primeiro trimestre do ano passado.

A receita operacional líquida da Sabesp, que considera a receita de construção, subiu 4 por cento ano a ano, para 3,7 bilhões de reais, enquanto os custos e despesas, incluindo construção, totalizaram 2,6 bilhões de reais, alta de 3,6 por cento na mesma comparação. Desconsiderando os custos de construção, as despesas subiram 9,1 por cento.

A receita refletiu o aumento do volume faturado total de 2,1 por cento e o reajuste tarifário de 7,9 por cento aplicado em novembro do ano passado. Já a receita de construção diminuiu 76 milhões de reais.

As despesas gerais subiram 17,3 por cento, com pessoal avançaram 7,1 por cento e com serviços 33 por cento.

Nos primeiros três meses do ano, a empresa investiu 689,2 milhões de reais.