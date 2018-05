Randon registra lucro 27 vezes maior no 1º trimestre

Rodrigo Petry, do Estadão Conteúdo

Por Rodrigo Petry, do Estadão Conteúdo

São Paulo – A Randon registrou um lucro líquido consolidado de R$ 43,195 milhões no primeiro trimestre deste ano, um desempenho 27 vezes superior ao resultado líquido de R$ 1,579 milhão registrado no mesmo período do ano passado.

O Ebitda consolidado somou R$ 159,498 milhões, uma expansão de 230,7% em relação a igual intervalo de 2017. A margem Ebitda encerrou o período em 17,3%, incremento de 9 pontos porcentuais.

A receita líquida consolidada atingiu R$ 921,639 milhões, uma expansão de 59%. As operações do mercado interno somaram R$ 1,176 bilhão (alta de 58,3%) e do mercado externo R$ 123,4 milhões (+25,5%).

O resultado financeiro líquido do primeiro trimestre foi negativo em R$ 19,9 milhões, ante desempenho positivo de R$ 536 mil de um ano antes.