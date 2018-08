Lucro líquido da Petrobras sobe para R$10,07 bilhões no 2º trimestre

São Paulo/Rio de Janeiro – A Petrobras reportou nesta sexta-feira lucro líquido de 10,07 bilhões de reais no segundo trimestre, ante 316 milhões de reais mesmo período do ano passado e 6,96 bilhões de reais no primeiro trimestre.

Segundo relatório da companhia, o aumento no lucro na comparação com o primeiro trimestre refletiu o crescimento do market-share de diesel e gasolina, devido à redução de importação por terceiros, resultando em crescimento de 6 por cento das vendas no mercado interno, com destaque para o diesel.

Houve ainda maiores margens nas exportações de petróleo, devido ao aumento do petróleo Brent e na venda dos derivados, em função da realização de estoques formados a preços mais baixos.