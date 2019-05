Lucro líquido da Natura cai 44,8% no primeiro trimestre

São Paulo – A Natura registrou um lucro líquido de R$ 13,5 milhões no primeiro trimestre de 2019, seguindo o padrão contábil IFRS16. O resultado representa uma queda de 44,8% ante os R$ 24,3 milhões apurados no mesmo período do ano passado. Sem os efeitos do IFRS16, o lucro da Natura ficou em R$ 41,9 milhões nos três primeiros meses do ano, crescimento de 72,8% na comparação anual.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) da fabricante de cosméticos no trimestre ficou em R$ 336,9 bilhões, alta de 5,6% em um ano. Entre as unidades de negócios, destaque para o crescimento do Ebitda da rede The Body Shop, de 41,7%, para R$ 81 milhões. Já a unidade Natura cresceu 3,6%, para R$ 259,5 milhões.

Já o Ebitda ajustado da Natura fechou o trimestre em R$ 330,8 milhões, com crescimento de 3,7% em relação ao mesmo período de 2018.

A receita líquida da Natura teve aumento de 8,5% em um ano, para R$ 2,915 bilhões. Também com ajustes, esse número passa para R$ 2,877 bilhões no trimestre, com crescimento de 7,1%.

O resultado financeiro fechou o trimestre com resultado negativo de R$ 145,7 milhões, uma melhora de 6,8% na comparação anual. A dívida líquida da Natura fechou março em R$ 5,507 bilhões, queda de 2,3% em um ano. A alavancagem da companhia, medida pela relação dívida líquida/Ebitda, fechou o trimestre em 2,95 vezes, ante 3,32 vezes em março do ano passado.