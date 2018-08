Lucro líquido da Multiplus cai 41,4% no 2º trimestre

Letícia Fucuchima, do Estadão Conteúdo

São Paulo – A Multiplus registrou um lucro líquido de R$ 73,8 milhões no segundo trimestre deste ano, um recuo de 41,4% em relação ao registrado no mesmo intervalo de 2017. A margem líquida ficou em 59,8% de abril a junho, 4,3 pontos porcentuais (p.p.) abaixo do verificado em igual período de 2017, mas 2,8 p.p. superior à dos três primeiros meses deste ano.

Pesou sobre o resultado trimestral o aumento do custo unitário da companhia, que subiu em torno de 9% no trimestre, afirma o diretor de Finanças e Estratégias da Multiplus, Ronald Domingues.

De acordo com ele, os custos foram pressionados pelo maior volume de resgates de passagens aéreas internacionais e pela alta de 13,6% do dólar ante o real. “Se não fosse o dólar e a mudança de mix (de resgate), o nosso custo teria caído em torno de 4%, 4,5%”, disse ao Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Do lado positivo, o executivo destaca que a companhia continua emitindo pontos com preço unitário mais alto, o que tende a favorecer os resultados futuros.

A receita líquida da Multiplus ficou em R$ 123,3 milhões no período, uma queda de 37,2% na comparação anual.

Já a receita financeira líquida atingiu R$ 39,4 milhões, 1,2% acima da reportada em igual intervalo do ano passado.

Ao Broadcast, Domingues informou ainda que a empresa vai distribuir todo o resultado sobre a forma de dividendos e juros sobre capital próprio.