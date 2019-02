Lucro líquido da Multiplan cresce 11,5% no 2º tri

Rio de Janeiro – A administradora de shopping centers Multilplan teve lucro líquido de 70,3 milhões de reais no segundo trimestre, alta de 11,5 por cento ante o resultado um ano antes, informou companhia nesta sexta-feira.

O resultado foi apoiado no avanço de 16 por cento das vendas totais do shoppings da companhia no período, que atingiram 2,6 bilhões de reais.

Segundo a empresa, os protestos populares que ocorreram no país na segunda metade de junho de 2013, as vendas do BarraShopping, do New York City Center, no Rio, e do MorumbiShopping, em São Paulo, “foram impactadas negativamente”.

Excluindo o desempenho destes shopping centers em junho, as vendas nas mesmas lojas (abertas há mais de 12 meses) aumentaram 7,3 por cento. Incluindo este evento não recorrente, o crescimento foi de 5,8 por cento.

A receita líquida cresceu 23,9 por cento, para 236,5 milhões de reais, enquanto o Ebitda (sigla em inglês para lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) foi de 148,8 milhões de reais entre abril e junho, um avanço anual de 24 por cento.