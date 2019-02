Lucro líquido da MRV atinge R$ 191 milhões no 4º tri

São Paulo – A MRV Engenharia, maior operadora do Minha Casa Minha Vida (MCMV) e maior construtora residencial do País, apresentou seu balanço nesta quinta-feira, 28.

A companhia obteve lucro líquido de R$ 191 milhões no quarto trimestre de 2018, crescimento de 5,8% ante o mesmo período de 2017. No acumulado de 2018, o lucro líquido totalizou R$ 690 milhões, expansão de 5,6% em relação a 2017.

O Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) alcançou R$ 273 milhões no quarto trimestre, crescimento de 1,2%. A margem Ebitda caiu 1,7 ponto porcentual, para 17,9%. No ano, o Ebitda totalizou R$ 988 milhões, alta de 10,8%, enquanto a margem Ebitda caiu 0,5 ponto porcentual, para 18,2%.

A receita operacional líquida foi de R$ 1,521 bilhão no quarto trimestre, aumento de 11,5%, e chegou a R$ 5,326 bilhões, expansão de 14,1%.

O resultado financeiro líquido foi uma receita de R$ 31 milhões no quarto trimestre, alta de 31,8%. No ano, a receita foi de R$ 137 milhões, queda de 1,5%.

O aumento do lucro da MRV está relacionado à evolução dos lançamentos e das vendas, com diluição das despesas operacionais. A companhia tem conseguido tornar a construção mais rápida pelo uso de formas de concreto no lugar das paredes de tijolo. Além disso, foram registrados aumentos nas receitas de ordem financeira no trimestre.

A MRV reportou ainda um recuo da margem como consequência das vendas de unidades elegíveis à faixa 1,5 do MCMV, que possuem preço médio inferior às unidades das faixas 2 e 3 do programa.

Conforme já divulgado em relatório operacional prévio, os lançamentos totalizaram R$ 2,230 bilhões em valor geral de vendas (VGV) no quarto trimestre de 2018, alta de 33,5% em relação ao mesmo período de 2017. As vendas líquidas (já descontados os distratos) foram de R$ 1,534 bilhão no quarto trimestre, crescimento de 5,7%.

No balanço, o primeiro após a cisão da subsidiária Log Commercial Properties, a MRV apresentou Retorno sobre o Patrimônio (ROE, na sigla em inglês) anualizado de 16,5%, aumento de 3,5 pontos porcentuais em relação ao fim de 2017.

A MRV fechou 2018 com dívida líquida de R$ 435 milhões, elevação de 15,1% em relação ao fim de 2017. Nesse período, as disponibilidades de caixa recuaram 21,5%, para R$ 2,428 bilhões. Com isso, a alavancagem (relação entre dívida e patrimônio líquido) subiu de 6,5% para 8,9%.