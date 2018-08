Lucro líquido da Marcopolo registra queda de 10,4% no 2º trimestre

São Paulo – A Marcopolo registrou um lucro líquido de R$ 23,3 milhões no segundo trimestre deste ano, representando uma queda 10,4% em comparação ao resultado do mesmo período do ano passado.

Segundo a empresa, o lucro líquido consolidado foi afetado pela variação cambial imputada ao resultado financeiro.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortizações) atingiu R$ 107,7 milhões entre abril e junho, uma alta de 127,2% sobre o mesmo intervalo de 2017. A margem Ebitda avançou 3,5 pontos porcentuais, para 9,9%.

A receita líquida avançou 47,3% entre abril e junho para R$ 1,091 bilhão.

O resultado financeiro líquido foi negativo em R$ 70,3 milhões, ante R$ 4,7 milhões positivos do mesmo período do ano passado. “O impacto mais relevante é oriundo da variação cambial, no total de R$ 63,1 milhões, reflexo da desvalorização do real frente ao dólar”, informa.

Por outro lado, a Marcopolo detalha que o efeito do câmbio, apesar de negativo no trimestre, beneficia a companhia à medida que os pedidos oriundos da exportação são faturados, afetando positivamente as margens.