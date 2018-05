Lucro líquido da Light aumenta 276% em um ano

São Paulo – A Light registrou no primeiro trimestre de 2018 lucro líquido de R$ 93 milhões, valor 275,7% maior que o de R$ 25 milhões anotado no mesmo intervalo do ano passado.

O lucro líquido apresentado, porém, veio 51,8% abaixo das estimativas feitas por analistas. A média das projeções era de R$ 193,2 milhões conforme o Prévias Broadcast, que consultou BTG Pactual, Itaú BBA, JPMorgan, Morgan Stanley, Safra e Santander.

O Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, considera que o resultado está em linha com as projeções quando a variação para cima ou para baixo é de até 5%.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) consolidado ajustado foi de R$ 472 milhões, o que representa uma queda de 3,8% em relação ao mesmo período de 2017. A margem Ebitda caiu para 16,6%, ante 19,2% no primeiro trimestre do ano anterior.

A receita líquida aumentou 11,1% para R$ 2,842 bilhões e o resultado financeiro foi uma despesa 45,2% menor, de R$ 153 milhões.

No informe que acompanha o demonstrativo financeiro, a companhia diz que o indicador de covenants Dívida Líquida/Ebitda encerrou o primeiro trimestre em 3,21 vezes, abaixo do limite superior de 3,75 vezes estabelecido contratualmente.

A dívida líquida ao final de março chegou a R$ 7,480 bilhões, acima da de R$ 7,206 bilhões ao final do quarto trimestre de 2017. O saldo da dívida bruta em março foi de R$ 7,694 bilhões, 1,9% acima de dezembro de 2017, o que é explicado principalmente pelas captações de recursos – 14ª emissão de debêntures da Light SESA de R$ 325 milhões; CCB com o Banco do Brasil de R$ 150 milhões na Light SESA; CCB com o Santander de R$ 117 milhões na Light SESA; e 4ª emissão de Notas Promissórias na Light Energia de R$ 100 milhões – compensadas pelas amortizações e pagamentos de juros ocorridos no trimestre.

As captações se dão dentro de um estratégia de refinanciamento iniciada no primeiro semestre de 2017 e com perspectiva de conclusão até o final de maio deste ano, ainda de acordo com a Light.