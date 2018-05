Lucro líquido da Itaúsa sobe para R$2,4 bi no primeiro trimestre

São Paulo – A Itaúsa teve lucro líquido consolidado de 2,420 bilhões de reais no primeiro trimestre, alta de 24,8 por cento em relação ao mesmo período do ano anterior, informou nesta terça-feira a holding controladora do Itaú Unibanco e de outras empresas como Alpargatas e Duratex.

O lucro do Itaú Unibanco atribuído à Itaúsa no período foi de 2,387 bilhões de reais, representando 97,2 por cento do lucro obtido pela controladora por meio do método de equivalência patrimonial.

Dentre as demais empresas do grupo, o lucro atribuído à Itaúsa no período foi de 15 milhões de reais da Alpargatas, 11 milhões da Duratex e 13 milhões da Elekeiroz. A Itautec deu prejuízo de 1 milhão de reais no período e outras empresas também tiveram perdas de 5 milhões de reais.