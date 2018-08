Lucro líquido da Gerdau dispara para R$698 mi no 2º tri

São Paulo – A Gerdau registrou um lucro líquido consolidado de 698 milhões de reais no segundo trimestre, alta de 830 por cento em relação ao mesmo período do ano passado, com melhora no resultado operacional, informou a siderúrgica nesta quarta-feira.

Com ajustes, o lucro líquido saltou 407,5 por cento para 746 milhões de reais.

O resultado operacional medido pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado subiu 56,8 por cento, para 1,756 bilhão de reais, o melhor resultado trimestral desde 2008, com margem Ebitda 14,6 por cento, ante 12,2 por cento um ano antes.

A empresa também anunciou pagamento de 238 milhões de reais, ou 0,14 real por ação, em juros sobre capital próprio referente ao segundo trimestre, no dia 31 de agosto.