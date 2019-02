Lucro líquido da Estácio sobe 202,7% no 4º trimestre

São Paulo – A companhia de educação Estácio Participações reportou lucro líquido de R$ 45,1 milhões no quarto trimestre de 2013, crescimento de 202,7% na comparação com o mesmo período do ano anterior. No acumulado do ano, o lucro da Estácio chegou a R$ 244,7 milhões, alta de 123,1% ante 2012.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) da Estácio entre outubro e dezembro foi R$ 65,8 milhões, elevação de 36,2% ante os mesmos meses do ano anterior.

Em doze meses, o Ebitda chegou a R$ 320,3 milhões, aumento de 52,6%. A receita líquida da empresa no último trimestre do ano foi R$ 436 milhões, elevação de 20,5% na comparação anual. De janeiro a dezembro, a receita acumulou R$ 1,731 bilhão, alta de 25,1%.