Lucro líquido da Cesp soma R$ 97,9 milhões no 1º trimestre

São Paulo – A Companhia Energética de São Paulo (Cesp) registrou um lucro líquido de R$ 97,914 milhões no primeiro trimestre deste ano, o que corresponde a uma queda de 6% ante os R$ 104,155 milhões reportados no mesmo período do ano passado.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) totalizou R$ 194,061 milhões, queda de 63,7% frente o reportado nos três primeiros meses de 2015.

O Ebitda ajustado pela provisão para riscos legais ficou em R$ 295,027 milhões, montante 48,7% inferior ao anotado um ano antes.

A receita operacional líquida totalizou R$ 480,711 milhões entre janeiro e março, uma redução de 38,3% em relação ao mesmo período do ano passado.

Conforme destacou a companhia, a redução na receita se deve ao término das concessões de Ilha Solteira e Jupiá.

O resultado financeiro ficou positivo em R$ 69,6 milhões entre janeiro e março deste ano, reflexo da valorização do real frente o dólar.