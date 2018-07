Lucro líquido da Boeing sobe a US$2,2 bi no 2º trimestre

Nova York – A Boeing informou que registrou lucro líquido de US$2,20 bilhões no segundo trimestre, ou US$3,73 por ação, de US$ 1,75 bilhão, ou US$ 2,87 por ação, de igual período do ano passado. Excluindo-se itens não recorrentes, o lucro por ação ficou em US$ 3,33, acima da previsão de US$ 3,25 dos analistas ouvidos pelo FactSet.

A receita avançou 5% na comparação anual, para US$ 24,26 bilhões, acima da previsão de US$ 24,04 bilhões dos economistas. A receita com aviões comerciais teve alta de 1%, para US$ 14,48 bilhões, mas não atingiu a previsão de US$ 14,86 bilhões dos analistas, o que pressionava a ação no pré-mercado em Nova York. Após o balanço, a ação recuava 3,15% no pré-mercado, às 8h52 (de Brasília).

A Boeing ainda elevou sua previsão para receita em todo o ano atual, para a faixa entre US$ 97 e US$ 99 bilhões, de entre US$ 96 e US$ 98 bilhões anteriormente. Além disso, reafirmou a projeção de lucro por ação para entre US$ 14,30 e US$ 14,50, ante previsão de US$ 14,53 dos analistas. Fonte: Dow Jones Newswires.