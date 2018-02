Lucro líquido da BB Seguridade encolhe 12,5% no 4º tri

São Paulo – A BB Seguridade registrou lucro líquido ajustado de 941 milhões de reais no quarto trimestre de 2017, queda de 12,5 por cento ante resultado positivo de 1,075 bilhão de reais no mesmo período de 2016, informou a empresa nesta segunda-feira.

No acumulado de 2017, o lucro líquido ajustado foi de 3,911 bilhões de reais, queda de 4,8 por cento ante o lucro de 4,107 bilhões de reais em 2016.

“Em 2017, o lucro líquido foi impactado principalmente pela queda da taxa Selic e dos índices de inflação, o que levou o resultado financeiro combinado das empresas do grupo a uma queda de 12,2 por cento quando comparado ao exercício anterior”, disse o braço de seguros do Banco do Brasil nesta segunda-feira.

Para o ano de 2018, a BB Seguridade prevê variação do lucro líquido ajustado entre queda de 2 por cento e alta de 2 por cento, de acordo com fato relevante divulgado nesta segunda-feira.