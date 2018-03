Lucro líquido da Azul sobe quase 6 vezes no quarto trimestre

São Paulo – A companhia aérea Azul registrou lucro líquido de 303,7 milhões de reais no quatro trimestre, um salto de quase 6 vezes ante o resultado positivo de 51,3 milhões de reais no mesmo trimestre de 2016, com as receitas crescendo mais do que os custos.

O resultado operacional medido pelo lucro antes de juros e impostos (Ebit) subiu quase 80 por cento para 305,6 milhões de reais, resultado em uma margem de 13,9 por cento ante 9,3 por cento no quatro trimestre de 2016.

“Este foi o melhor resultado num quarto trimestre para a Azul, apesar do aumento de 16,0 por cento no preço do combustível quando comparado ao ano anterior”, disse a empresa em comunicado nesta quinta-feira.

O Ebitdar, que exclui os gastos com aluguéis de aeronaves, subiu 28 por cento para 674,2 milhões de reais.

A receita líquida da Azul subiu 20,5 por cento na comparação anual, para 2,2 bilhões de reais, enquanto os custos dos serviços prestados subiram 14,4 por cento, para 1,9 bilhão de reais na mesma comparação.

A Azul anunciou também nesta quinta-feira sua projeções para o ano de 2018, com expectativa de aumento da capacidade entre 17 e 20 por cento no ano e margem operacional entre 11 e 13 por cento.