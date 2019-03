Lucro líquido da Apple cresce 24% e chega a US$ 8,2 bilhões

San Francisco – A Apple divulgou nesta quinta-feira receita trimestral em linha com as expectativas de Wall Street, mesmo com vendas decepcionantes de iPad.

A Apple anunciou que sua receita no quarto trimestre fiscal subiu para 35,96 bilhões de dólares, bem próxima da estimativa do mercado de 35,8 bilhões de dólares, de acordo com o Thomson Reuters I/B/E/S.

A companhia mais valiosa dos Estados Unidos lucrou 8,67 dólares por ação, frente a expectativa de 8,75 dólares por ação.

A Apple enviou encomendas de 26,9 milhões de iPhones, leve alta em relação aos 25 milhões a 26 milhões previstos por analistas de Wall Street. As vendas de iPads foram de 14 milhões de dólares, bem abaixo das projeções reduzidas para o tablet.

O quarto trimestre fiscal da companhia incluiu apenas nove dias durante os quais foi vendido o novo iPhone 5, o que significa que a atenção do mercado está no atual trimestre de festas de fim de ano.

A Apple entra no trimestre após ter reformulado quase todas as suas linhas de produtos, incluindo uma atualização do iPad, que passou a ser maior. O trimestre de dezembro mostrará quão bem o mais recente dispositivo da Apple –o novo e menor iPad mini, que chega às prateleiras em 2 de novembro– será recebido pelos consumidoes.