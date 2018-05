Lucro líquido ajustado da BRMalls atinge R$ 150,36 milhões no 1º trimestre

São Paulo – A BRMalls, líder do setor de shopping centers no País, com participação em 39 empreendimentos, apresentou lucro líquido ajustado de R$ 150,365 milhões no primeiro trimestre de 2018, crescimento de 36% em relação ao mesmo período de 2017.

O Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado somou R$ 233,447 milhões, avanço de 4,8% na mesma base de comparação. A margem do Ebitda ajustado cresceu de 67,4% para 78%.

O FFO (lucro líquido excluindo depreciação, amortização e efeitos não caixa) ajustado foi a R$ 154,617 milhões, aumento de 35%. A margem FFO ajustado subiu de 34,7% para 51,7%.

A receita líquida totalizou R$ 299,176 milhões, encolhimento de 9,5%.

O resultado financeiro líquido equivaleu a uma despesa líquida de R$ 52,7 milhões, 52,9% menor na comparação anual.

A companhia explicou que os valores do lucro líquido ajustado e do FFO ajustado diferem dos divulgados no primeiro trimestre de 2017 por conta do ajuste retroativo de R$ 34,2 milhões referente à variação cambial do bônus perpétuo, que foi liquidado em julho de 2017.

Em virtude da liquidação, foi considerado como caixa. Os valores reportados no primeiro trimestre de 2017 foram R$ 76,3 milhões e R$ 80,4 milhões, respectivamente.