Lucro do Société Générale cai no 4º tri, mas supera expectativa

Paris – O banco francês Société Générale anunciou hoje que teve lucro líquido de 69 milhões de euros (US$ 85,1 milhões) no quarto trimestre de 2017, bem menor que o ganho de 390 milhões de euros obtido em igual período do ano anterior.

O resultado, porém, surpreendeu analistas consultados pela FactSet, que previam prejuízo de 300 milhões de euros no período.

O Société atribuiu a queda no lucro a despesas não recorrentes, no total de 416 milhões de euros, referentes a mudanças tributárias na França e nos EUA. Apenas a reforma tributária dos EUA, aprovada em dezembro, gerou custos de 253 milhões de euros.

Já a receita do Société, terceiro maior banco da França em ativos, subiu para 6,32 bilhões de euros no trimestre até dezembro, de 6,13 bilhões de euros um ano antes.

Em todo o ano de 2017, o Société teve lucro líquido de 2,81 bilhões de euros, 28% menor que o de 2016. Fonte: Dow Jones Newswires.