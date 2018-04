Lucro do Santander sobe 10% no 1º trimestre puxado por Brasil

Madri – O Banco Santander abriu nesta terça-feira a temporada de resultados bancários da Espanha com um aumento de 10 por cento no lucro líquido do primeiro trimestre ante o mesmo período do ano anterior, superando as previsões dos analistas e ajudado por fortes negócios no Brasil, seu maior mercado.

No Brasil, onde obtém cerca de 26 por cento de ganhos, o lucro líquido do Santander subiu 7 por cento no ano, disse o banco espanhol.

O Santander, maior banco da zona do euro em valor de mercado, divulgou lucro líquido de 2,05 bilhões de euros (2,5 bilhões de dólares) nos três primeiros meses do ano, contra projeções de 2,01 bilhões de euros em pesquisa da Reuters.

A receita líquida de juros, uma medida de ganhos sobre empréstimos menos os custos de depósitos, foi de 8,45 bilhões de euros, um aumento de 0,6 por cento em relação ao ano passado, ante expectativa de 8,49 bilhões de euros.