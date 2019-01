Lucro do Santander cresce em 2018; banco destaca progresso no Brasil

Madri – O Santander divulgou hoje que teve lucro líquido de 2,07 bilhões de euros (US$ 2,37 bilhões) no quarto trimestre de 2018, 34% maior do que o ganho obtido em igual período do ano anterior. O lucro bruto do banco espanhol aumentou 4% na mesma comparação, a 12,54 bilhões de euros.

Os resultados superaram as expectativas de analistas consultados pela FactSet, que previam lucro líquido de 1,94 bilhão de euros e resultado bruto de 12,17 bilhões de euros entre outubro e dezembro.

Em todo o ano de 2018, o Santander garantiu lucro líquido de 7,81 bilhões de euros e bruto, de 48,42 bilhões de euros.

O índice de capital Tier 1 do Santander, uma importante medida da força de seu balanço, estava em 11,3% no fim de dezembro, ante 11,1% em setembro.

“2018 foi um ano excelente para o grupo. Conseguimos concluir nosso plano estratégico de três anos com sucesso”, comentou a presidente executiva do Santander, Ana Botín. “A América Latina continuou sendo um importante condutor de crescimento dentro do grupo, com progresso particularmente forte no Brasil e no México,” acrescentou.