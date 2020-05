Lucro do Itaú encolhe 43% no 1º tri com salto na provisão contra calotes

O lucro do Itaú Unibanco recuou 43,1% no primeiro trimestre, refletindo o aumento de 147% nas despesas com provisões para perdas esperadas com calotes. Por causa desse colchão de segurança de 10,4 bilhões de reais, o maior banco privado do país anunciou nesta segunda-feira que seu lucro recorrente foi de 3,91 bilhões de reais no período – ficando bem abaixo da previsão média de analistas consultados pela Refinitiv, de 6,24 bilhões de reais. Já o retorno sobre o patrimônio líquido ficou em 12,8%, ante 23,7% no quarto trimestre de 2019 e de 23,6% no primeiro trimestre do ano passado.

“Todos nossos esforços estão voltados a podermos apoiar nossos clientes durante a crise e no longo período de recuperação que se seguirá a ela. Para tanto, é fundamental manter um balanço forte e é com este objetivo que incrementamos significativamente nosso nível de provisões”, disse Candido Bracher, presidente do Itaú Unibanco, em comunicado ao mercado. Milton Maluhy, vice-presidente executivo, fez coro. “As provisões realizadas pelo Itaú Unibanco no primeiro trimestre do ano decorrem da expressiva piora do cenário econômico para o Brasil e o mundo como consequência da pandemia de covid-19. É um padrão histórico do banco ser cauteloso em momentos como o que vivemos hoje.”

Retorno sobre patrimônio líquido