Lucro do IRB Brasil cresce 29% no 3º trimestre de 2019

São Paulo — A resseguradora IRB Brasil teve lucro líquido de 329,5 milhões de reais no terceiro trimestre, aumento de 28,9% ante mesma etapa de 2018, mais abaixo dos 409,4 milhões da previsão média de analistas apurada pela Refinitiv.

De julho a setembro, os prêmios emitidos pela companhia somaram 2,3 bilhões de reais, avanço de 18% ano a ano.

A rentabilidade anualizada sobre o patrimônio líquido do IRB Brasil no trimestre foi de 37%, avanço de cerca de 3,7 pontos percentuais sobre um ano antes.

O resultado financeiro consolidado do grupo no período somou 239,4 milhões de reais, ante 178,2 milhões no mesmo intervalo de 2018.

Em julho, uma oferta secundária de ações do IRB, de papéis detidos pelo governo brasileiro e pela BB Seguros, levantou cerca de 7,4 bilhões de reais.