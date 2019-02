Lucro do HSBC sobe, mas receita diminui no semestre

Londres – O lucro semestral do HSBC subiu 10 por cento para pouco mais de 14 bilhões de dólares, com o plano de cortes de três anos da instituição começando a ter êxito, embora o resultado tenha ficado aquém das expectativas devido a uma queda na receita do maior banco da Europa.

O HSBC divulgou um lucro antes de impostos de 14,1 bilhões de dólares para os seis meses encerrados em junho, ante 12,7 bilhões de dólares um ano antes, mas abaixo dos 14,6 bilhões esperados na média de 14 analistas consultados pela empresa.

A receita caiu 7 por cento para 34,4 bilhões, com o HSBC afirmando que o crescimento econômico permaneceu inexpressivo no Ocidente e desaceleração na China e na Ásia, num momento em que as reformas regulatórias aumentaram os custos para os bancos.