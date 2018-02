Lucro do HSBC em 2017 salta a US$ 9,6 bilhões

Londres – O HSBC divulgou hoje que teve lucro líquido de US$ 9,68 bilhões em 2017, mais de sete vezes maior que o ganho de US$ 1,3 bilhão apurado no ano anterior, graças em parte a um aumento da receita nas operações da Ásia. A receita anual total cresceu para US$ 51,45 bilhões, de US$ 47,97 bilhões em 2016.

Apenas no quarto trimestre, o banco britânico obteve lucro antes de impostos de US$ 2,3 bilhões, revertendo o prejuízo de US$ 3,45 bilhões registrado um ano antes.

Maior banco europeu em ativos, o HSBC também informou que pretende fazer uma emissão adicional de capital nível 1 no valor de US$ 5 bilhões a US$ 7 bilhões ainda no primeiro semestre deste ano. Fonte: Dow Jones Newswires.