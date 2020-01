Lucro do Goldman Sachs recua após gastos com escândalo 1MDB

São Paulo — O Goldman Sachs divulgou nesta quarta-feira uma queda acima do esperado no lucro trimestral nesta quarta-feira, reflexo de maiores provisões para cobrir os custos legais do escândalo de corrupção de 1MDB, ofuscando uma recuperação em sua divisão de negociação com ativos financeiros.

O lucro líquido do banco atribuível a acionistas ordinários caiu para 1,72 bilhão de dólares no trimestre encerrado em 31 de dezembro, ante 2,32 bilhões de dólares no ano anterior. O lucro por ação caiu de 6,04 dólares para 4,69 dólares.

Os analistas, em média, esperavam lucro de 5,47 dólares por ação, de acordo com a estimativa do IBES da Refinitiv.

O banco reservou 1,09 bilhão de dólares no quarto trimestre antes de um acordo esperado que poderia atingir 2 bilhões de dólares ou mais. O lucro do ano do Goldman teve um efeito de 3,16 dólar por ação em razão da provisão.

Os problemas jurídicos ocorrem no momento em que o presidente-executivo, David Solomon, está lançando uma grande mudança de estratégia, trabalhando para a construção de um grande negócio de varejo a fim de proteger o banco de oscilações violentas nos mercados financeiros.

No início de janeiro, o Goldman reformulou a maioria de suas principais linhas de relatórios e, pela primeira vez, revelou o tamanho de seus negócios de varejo, respondendo a pedidos de longa data de maior transparência por parte de analistas e investidores.

Na semana passada, o banco divulgou que a unidade, que inclui o banco de varejo online, Marcus, bem como seu negócio de cartões de crédito, registrou um aumento de 23% na receita, para 228 milhões de dólares durante o quarto trimestre.

Os rivais JPMorgan Chase & Co, Citigroup e Bank of America se orgulham de empresas de consumo muito maiores.

Apesar da queda nos lucros, o banco registrou um crescimento robusto da receita, com três de suas quatro principais linhas apresentando forte desempenho.

A receita dos mercados globais, que abriga trading, saltou 33%, para 3,48 bilhões de dólares, graças em parte às comparações mais fáceis do ano anterior, quando os mercados financeiros estavam agitados pela incerteza relacionada ao comércio e ao crescimento global.

As negociações de títulos subiram 63%, para 1,77 bilhão de dólares.

O forte desempenho das negociações refletiu tendência semelhante em outros grandes rivais – JPMorgan Chase, Citigroup e Bank of America.

O único ponto ruim para o Goldman durante o trimestre foi o banco de investimento, onde a receita caiu 6%, para 2,06 bilhões de dólares, afetada por menores taxas de consultoria de fusões e aquisições, além de uma desaceleração nos empréstimos corporativos.

A receita líquida total, no entanto, saltou 23%, para 9,96 bilhões de dólares.

As despesas operacionais aumentaram 42%, para 7,3 bilhões de reais.