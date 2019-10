Lucro do Facebook no 3º tri ultrapassa US$ 6 bilhões e supera expectativas

O Facebook superou as expectativas do mercado no terceiro trimestre, com um volume de negócios de 17,65 bilhões de dólares, uma alta de 29% ao ano, e com lucro líquido de mais de 6,10 bilhões de dólares. Um ano antes o resultado havia sido de 5,14 bilhões de dólares, ou 1,76 dólar por papel.

Os lucros por ação, de 2,12 dólares para o período julho-setembro, superam o de 1,91 dólar esperado pelos analistas. O título fechou com alta de 2,31% na Bolsa de Nova York.

A plataforma tem agora 2,45 bilhões de usuários mensais ativos (+8% em 1 ano) e 1,62 bilhão de usuários ativos diários, em pelo menos uma de suas plataformas: Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger.

“Nos concentramos nos progressos que estamos fazendo sobre assuntos sociais importantes e na construção de novas experiências que melhorem a vida das pessoas no mundo”, comentou o diretor-executivo do Facebook, Mark Zuckerberg.