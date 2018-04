Lucro do Credit Suisse no 1º trimestre sobe 16% em relação ao ano passado

Zurique – O Credit Suisse divulgou hoje que teve lucro líquido de 694 milhões de francos suíços (US$ 709,1 milhões) no primeiro trimestre do ano, 16% maior que o ganho de igual período de 2017.

O resultado superou a expectativa de 19 analistas, que previam lucro de 653 milhões de francos suíços no último trimestre, segundo pesquisa fornecida pelo próprio banco suíço.

Na mesma comparação, a receita do Credit subiu de 5,53 bilhões de francos suíços para 5,64 bilhões de francos suíços, também vindo acima da projeção do mercado, de 5,49 bilhões de francos suíços.

Por volta das 4h15 (de Brasília), a ação do Credit saltava 4,5% na Bolsa de Zurique. Fonte: Dow Jones Newswires.