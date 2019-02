Lucro do Carrefour é de 902 milhões de euros no 1º semestre

São Paulo – O Carrefour informou, nesta quinta-feira, que obteve um lucro líquido de 902 milhões de euros no primeiro semestre de 2013, ante 3 milhões de euros no mesmo período de 2012. Os resultados referentes ao primeiro semestre de 2012 são classificados pela empresa como pro-forma. Este lucro é atribuído ao controlador, excluindo a participação dos acionistas minoritários.

O lucro total, que inclui a parte dos minoritários, subiu para 955 milhões de euros, antes os 13 milhões de euros registrados no mesmo período de 2012, neste mesmo critério.

Segundo a empresa, o Ebitda (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) subiu 0,2%, para 1,482 bilhão de euros entre janeiro e junho de 2013, ante 1,479 bilhões de euros no primeiro semestre de em 2011.

A receita total do primeiro semestre deste ano somou 37,361 bilhões de euros, queda de 0,5% sobre os 37,563 bilhões de euros registrados no mesmo período do ano passado.