Lucro do Burger King Brasil cresce 283,2% e soma R$ 83,6 milhões no 4º tri

São Paulo – O Burger King Brasil, master-franqueado da rede de fast food internacional, registrou lucro líquido de R$ 83,6 milhões no quarto trimestre de 2018, aumento de 283,2% frente a igual período do ano anterior. No ano passado, o lucro foi de R$ 128,0 milhões, ante R$ 3,8 milhões anotados em 2017.

“Esse crescimento reflete o sólido aumento da receita operacional, a alavancagem operacional da companhia e o efeito não recorrente do reconhecimento do imposto de renda diferido ativo no valor de R$ 30 milhões”, explicou a empresa, no relatório de resultados.

A companhia divulgou um Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) ajustado por despesas pré-operacionais, despesas com aquisições e incorporações e outras despesas, incluindo baixas de ativo imobilizado, de R$ 125,4 milhões no último trimestre do ano passado, alta de 50,6%, com a margem saindo de 15,9% para 17,5%. Em 2018, o Ebitda ajustado subiu 36,7%, para R$ 288,0 milhões, com margem saindo de 11,8% em 2017, para 12,3%

Já o Ebitda somou R$ 109,0 milhões de outubro a dezembro, elevação de 62,7%, com margem de 15,2% ante 12,8% de um ano antes. Em 2018, o Ebitda totalizou R$ 260,0 milhões, expansão de 40,5%, com margem de 11,1% frente a 10,4%.

A receita operacional líquida foi de R$ 718,1 milhões no quarto trimestre, elevação de 37,4%, e em 2018 cresceu 31,6% para R$ 2,348 bilhões.

No último trimestre do ano passado o resultado financeiro foi positivo em R$ 3,0 milhões, ante valor negativo de R$ 7,2 milhões de igual etapa do ano anterior. Em 2018, houve uma receita financeira líquida de R$ 10,9 milhões, frente a uma despesa de R$ 56,3 milhões em 2017.