Lucro do BTG Pactual sobe 12,5% para R$ 675 milhões no 1º trimestre

São Paulo — O BTG Pactual encerrou o primeiro trimestre com lucro líquido de R$ 675 milhões, correspondente a uma elevação de 12,5% frente ao mesmo período do ano passado, de R$ 600 milhões. Em relação ao quarto trimestre de 2018, de R$ 552 milhões, o lucro líquido do banco subiu 22,3%.

Em base ajustada, o lucro do BTG no primeiro trimestre foi de R$ 721 milhões, 9,24% acima do primeiro trimestre de 2018, quando o resultado apurado foi de R$ 660 milhões, e 1,4% superior aos R$ 711 milhões do quarto trimestre.

O retorno sobre o patrimônio anualizado cresceu 0,9 ponto porcentual para 15,1% no primeiro trimestre, em comparação aos 14,2% do primeiro trimestre do ano passado. Frente ao quarto trimestre, o ROAE aumentou 0,1 ponto porcentual.

As receitas totais do BTG Pactual somaram R$ 1,482 bilhão, uma elevação de 13,12% em comparação ao primeiro trimestre de 2018 (R$ 1,310 bilhão) e 4,32% inferior ao do quarto trimestre (R$ 1,549 bilhão) .

Os ativos totais cresceram 12,57% no primeiro trimestre deste ano em relação ao mesmo intervalo de 2018, para R$ 164,7 bilhões e 19,69% frente ao quarto trimestre.

O índice de Basileia foi para 17,6%, 1,3 ponto porcentual superior ao do primeiro trimestre de 2018 (16,3%) e 1 ponto porcentual em relação ao quarto trimestre de 2018 (16,6%).

Os ativos sob administração somaram R$ 214,1 bilhões, um aumento de 30,78% em relação ao primeiro trimestre do ano passado e 3,18% acima do quarto trimestre.

Os ativos sob gestão tiveram aumento de 33,3% no primeiro trimestre frente ao mesmo do ano passado para R$ 133,6 bilhões e 12% acima do quarto trimestre.