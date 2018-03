Lucro do BNDESPar quase triplica no 4º tri

São Paulo – O braço de investimentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) registrou lucro de 1,188 bilhão de reais no quarto trimestre do ano passado, quase três vezes acima do verificado em igual período do ano anterior, refletindo a recuperação do resultado com participações societárias.

No período de outubro a dezembro, o resultado com participações societárias somou 2,339 bilhões de reais, ante 723 milhões de reais um ano antes. No período comparado houve melhora em todas as rubricas, exceto equivalência patrimonial.

O BNDESPar registrou lucro líquido de 3,778 bilhões de reais no ano de 2017, revertendo o prejuízo de 1 bilhão verificado em 2016. Assim como no trimestre, o resultado no ano foi guiado pela melhora do resultado com participações societárias.

Segundo o BNDESPar, a receita com dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) somou 895 milhões de reais no ano passado e reflete o desempenho das empresas que compõem a carteira de sociedades não coligadas, avaliadas ao valor justo.

Em 2017, Vale, Valepar, AES Tietê e CEG responderam por 78,8 por cento da receita total, enquanto em 2016 o destaque foi a AES Tietê, que contribuiu com 41,5 por cento da receita total.

No ano passado, as alienações de participações do BNDESPar na Petrobras, CPFL Energia,Vale eRumo geraram resultado de 3,848 bilhões de reais, correspondendo a 89,5 por cento do resultado com alienações do ano.

Desta forma, a participação do BNDESPar no capital total e votante da Petrobras ficou em 9,67 por cento e 0,16 por cento, respectivamente. No caso da Vale, a participação no capitaltotal e votante ficou em 7,60 por cento. Já as açõesda CPFL Energia e da Rumo foram totalmente, passando o BNDESPar a não deter mais participação no capital das duas empresas.