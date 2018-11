Lucro do BNDES no ano até setembro quase dobra, atingindo R$ 6,3 bilhões

Rio de Janeiro – O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) teve lucro de 6,3 bilhões de reais no acumulado do ano até o final de setembro, quase o dobro em relação aos 3,2 bilhões apurados no mesmo período do ano passado.

O banco de fomento teve lucro líquido de 1,6 bilhão de reais no terceiro trimestre deste ano, queda ante os 1,8 bilhão registrados um ano antes.