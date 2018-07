Lucro do Bank of America sobe a US$ 6,8 bilhões e supera previsão

Nova York – O Bank of America informou que seu lucro líquido avançou a US$ 6,8 bilhões no segundo trimestre, de US$ 5,1 bilhões em igual período do ano passado. O lucro por ação do banco americano ficou em US$ 0,63 no segundo trimestre de 2018, o que superou a projeção de US$ 0,57 dos analistas.

A receita do banco foi de US$ 22,6 bilhões, um pouco abaixo dos US$ 22,8 bilhões do segundo trimestre do ano passado. Analistas previam US$ 22,3 bilhões, portanto a receita também veio acima do esperado.

Havia a expectativa de que a companhia se beneficiasse do recente corte no imposto para as empresas nos EUA, bem como pelos juros mais altos. Isso em geral é bom para os bancos, já que eles lucram com a diferença entre o que pagam nos depósitos e a taxa que recebem nos empréstimos.

Após o balanço, a ação do Bank of America subia 1,1% no pré-mercado em Nova York, às 7h59 (de Brasília).